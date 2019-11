Come nuovo l'asilo Santa Teresa. «Sarebbe stato bello un grazie»

Sono stanche ma soddisfatte, le ausiliare Ames, che hanno rimesso a posto la scuola materna Santa Teresa, devastata dal maltempo e l'acqua alta di martedì 12 novembre. Quando sono entrate nell'asilo, ad alluvione passata, hanno trovato disordine, fango e acqua. Ma non si sono abbattute. In poche, e con pochi strumenti, ce l'hanno messa tutta per restituire al più presto la materna ai bambini e alle famiglia in attesa della ripresa del servizio pubblico. Mercoledì, a una settimana dall'alluvione, la scuola è stata messa a nuovo, come mostrano le immagini. «Ce l'abbiamo fatta. Grazie a tutti. Venerdì la materna resterà chiusa per le rifiniture e il riordino generale. Lunedì riaprirà ai suoi utenti».

I controlli delle strutture

Non sono mancati i commenti delle sigle sindacali, già la settimana scorsa. «Scarse tutele, attrezzatura inadeguata, hanno lavorato al freddo e non hanno fatto pausa pranzo», aveva detto la Uil. «Il sindaco sembra essersi dimenticato del personale del Comune di Venezia, nella lunga lista di ringraziamenti rivolti durante il Consiglio comunale di ieri, martedì 19 novembre - dice Daniele Giordano, segretario Fp Cgil -. Avevamo già contestato la scelta di inviare nei nidi e nelle materne personale educativo comunale e ausiliario di Ames, per controllare la situazione delle strutture – aggiunge Giordano -. Lavoratrici allo sbaraglio, abbandonate, hanno affrontato le maree eccezionali. Ci saremmo aspettati un ringraziamento esplicito e chiaro, almeno come quello fatto agli operatori Veritas».