Riapre venerdì 12 gennaio l’ufficio postale di Meolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Riceviamo e pubblichiamo: "Riaprirà venerdì 12 gennaio la sede ristrutturata dell’ufficio postale di Meolo, in via Aldo Moro. Sono infatti terminati i lavori di rinnovo ed adeguamento degli impianti elettrico, di illuminazione e climatizzazione. La sede provvisoria allestita nel parcheggio dello stesso ufficio postale è chiusa da oggi, lunedì 8 gennaio, per consentire il trasloco delle attrezzature negli spazi ristrutturati; i lavori erano iniziati lo scorso 12 luglio. In attesa della riapertura definitiva dell’ufficio postale, i residenti possono rivolgersi ai più vicini uffici postali: in particolare, Fossalta di Piave (via Mazzini), aperto dalle 8.20 alle 13.35, oppure le Poste centrali di San Donà, in piazza Rizzo, aperte dalle 8.20 alle 19.05. L’ufficio postale di Meolo sarà disponibile da venerdì prossimo con i consueti orari: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35, il sabato dalle 8.20 alle 12.35".