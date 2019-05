Trovato morto a 32 anni: disposta l'autopsia

La procura ha disposto l'autopsia sul corpo di Riccardo Chinellato, il 32enne di Mirano che venerdì mattina è stato trovato senza vita nella sua abitazione. A fare la tragica scoperta è stato un amico con il quale aveva passato la serata e che aveva dormito a casa sua.

La sera prima

I due avevano trascorso alcune ore fuori, in un paio di locali, e poi erano rientrati. Secondo quanto avrebbe detto il conoscente ai carabinieri, intervenuti per i rilievi, Riccardo Chinellato sembrava stare bene. i due sarebbero andati a dormire e solo il mattino seguente l'amico si è accorto che il 32enne era a terra, sul pavimento del soggiorno.

I soccorsi

Ha chiamato un'ambulanza e ha avvisato la madre che abita nelle vicinanze, ma quando i soccorritori sono arrivato non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Una morte che sarebbe avvenuta per cause naturali: probabilmente Riccardo è stato stroncato un malore ma per confermarlo bisognerà aspettare l'esame autoptico, che sarà eseguito martedì. La notizia della scomparsa di Riccardo Chinellato in poche ore si è diffusa a Mirano, dove era cresciuto e viveva. Il 32enne lavorava come operaio in un'azienda di Santa Maria di Sala. Il funerale non è ancora stato fissato.