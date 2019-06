Sabato i funerali di Riccardo Mian. A breve una perizia sull'incidente

Sarà conferito domani l'incarico per la perizia cinematica che dovrà chiarire le cause e le responsabilità dell'incidente stradale di sabato scorso in cui è morto Riccardo Mian, trentunenne di Sant'Erasmo. Il ragazzo stava guidando la sua Aprilia 1000 ed era diretto verso il posto di lavoro quando, lungo la Jesolana, tra Caposile e Portegrandi, si è scontrato frontalmente contro un'automobile. Sabato 15 giugno, invece, è in programma il funerale del motociclista, alle 11 nella chiesa di Cristo Re.

Indagine per omicidio stradale

Il pm Carlotta Franceschetti ha incaricato della perizia l’ingegner Mario Piacenti. Nel frattempo il sostituto procuratore ha messo sotto sequestro i mezzi coinvolti e iscritto nel registro degli indagati l’automobilista che ha investito Mian: G.A., 70 anni, trevigiano di Casier, deve rispondere del reato di omicidio stradale. L'incidente è avvenuto alle 7.20 di sabato 8 giugno lungo la Provinciale 43. Mian, come detto, stava andando al lavoro (era operatore socio-sanitario alla casa di riposo Antica Scuola dei Battuti di Mestre); dall'altra parte, diretta verso Jesolo, è sopraggiunta l’Audi A5 condotta dal settantenne, che era in fase di sorpasso e che avrebbe quindi invaso la corsia opposta. Uno scontro violento che non la lasciato scampo al giovane, sbalzato dalla moto e scaraventato ad di là del guardrail, nel fossato laterale: è deceduto praticamente sul colpo.

Il dolore della famiglia

I familiari della vittima hanno chiesto consulenza a Studio 3A, società specializzata in risarcimento danni, confidando che la magistratura accerti le eventuali responsabilità e renda loro giustizia. Riccardo Mian lascia i genitori, due sorelle e la fidanzata Giovanna, sua coetanea. I due si frequentavano da tre anni e avevano deciso di sposarsi e mettere su famiglia.