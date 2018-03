A caccia dei pezzi di scheletro: ricerca su 200 metri quadri, si rovisterà nel fango del canale

È slittato il tentativo di recupero di alcuni pezzi di scheletro finiti in Canal Grande durante le operazioni di trasporto di un carico destinato alla mostra "Venice Secrets", che si terrà a palazzo Zaguri. Le operazioni dovrebbero svolgersi martedì e riguarderanno un'area di indagine di 10 metri per 20 nei pressi del pontile di approdo di Santa Maria Del Giglio, di fronte alla sede della Fondazione Guggenheim. Nel tratto interessato dalle ricerche la profondità dell'acqua è di 1,5 metri vicino alla riva, mentre diventa di circa 4 metri verso il centro del canale.

Ricerche in canale

Se ne occuperanno dei sub specializzati, i quali hanno osservato che in questa stagione l'acqua dovrebbe permettere una discreta visibilità. Inoltre il loro lavoro sarà agevolato, si spera, dal fatto e che in quell'area solitamente non passano eliche di potenza tale da spostare ciò che cade sul fondale. La ricerca potrebbe comunque rivelarsi ostica. All'appello mancano dei frammenti di braccio e di piede, pezzi necessari a completare lo scheletro in vista dell'inaugurazione della mostra prevista per il 29 marzo.

Scandagliamento visivo e "manuale"

I sub si muoveranno formando un reticolo di ricerca. Partiranno scandagliando in modo visivo e poi procederanno a settori, spostando il fango del fondale con le mani per cercare di fare affiorare ciò che vi si trova. Le operazioni, che prevedono la parziale interdizione alla navigazione del tratto di canale e la presenza di boe di segnalazione, avrebbero dovuto svolgersi lunedì: il rinvio è stato decretato a causa della mancanza di un permesso del Comune di Venezia.