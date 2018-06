Attrezzi abbandonati, scattano le ricerche di un sub a Pellestrina: nessuna traccia

Sono state interrotte le ricerche di una persona che si teme possa essere dispersa in acqua tra Pellestrina e Ca' Roman, all'altezza dei murazzi. Per ora è solo un'ipotesi, nel senso che sono state individuate le tracce della possibile presenza di una persona, ma non risultano denunce di scomparsa. La segnalazione è partita sabato sera, verso le 20, quando qualcuno ha notato dell'attrezzatura a riva - un fucile da sub, delle cime aggrovigliate - e una boa da segnalazione in acqua, a una decina di metri dalla riva.

Ricerche

Così sono scattate le ricerche, sia da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco che del personale della capitaneria di porto. Tutto inutile: dopo diverse ore di perlustrazioni a vuoto, continuate anche domenica mattina, l'operazione è stata sospesa. Il sospetto (ma è solo una delle ipotesi) è che si sia trattato di un pescatore di frodo il quale, timoroso per la presenza di qualche controllo, potrebbe aver abbandonato tutto sul posto allontanandosi in fretta e furia.