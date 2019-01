Ricercata fermata a Venezia, ma è incinta: rilasciata

Una delle due non si sarebbe dovuta trovare a Venezia, perchè era stata colpita da un provvedimento di allontanamento per tre anni. L'altra avrebbe dovuto essere in carcere. La polizia mercoledì pomeriggio ha fermato due donne che passeggiavano in centro storico, nella zona di Calle Larga di San Marco e che alla vista della pattuglia avevano cercato di allontanarsi.

Una volta identificate, gli agenti del commissariato San marco hanno scoperto che nessuna delle due si sarebbe dovuta trovare lì. J.H., 31enne italiana e S.H., bosniaca di 38 anni, sono state accompagnate in questura ma l'autorità giudiziaria, considerando che erano in stato avanzato di gravidanza, ne ha disposto il rilascio.