Ricercato arrestato dai carabinieri e accompagnato in carcere

False dichiarazioni sull’identità personale, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, percosse e minaccia. Sono i reati per i quali M.A., 43enne di nazionalità moldava, in Italia senza fissa dimora, era già stato condannato. Avrebbe dovuto trovarsi in carcere, invece è stato fermato dai carabinieri la scorsa notte a Vigonovo.

I militari lo hanno identificato nel corso di un controllo, scoprendo che su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Terni. E' stato, quindi, accompagnato in carcere, dove sconterà sei mesi di reclusione.