Ricercato da più di un anno, si nascondeva a Mira: arrestato

Era ricercato da più di un anno. Il sospetto era che si nascondesse nel Veneziano, visto che qualche anno fa aveva vissuto in un comune della Riviera del Brenta. E, infatti, Brahim Hansi, 38enne magrebino, si nascondeva proprio a Mira. Qui i militari della tenenza locale lo hanno intercettato e arrestato nei giorni scorsi.

Già da qualche tempo gli investigatori, in borghese, lo stavano seguendo e hanno deciso di fermarlo. Lui non ha opposto resistenza ed è stato sottoposto alle operazioni di fotosegnalamento, non avendo documenti con sè ed essendo irregolare sul territorio nazionale. I militari lo hanno accompagnato in carcere a Venezia, dove dovrà scontare una pena pari a due anni e dieci mesi per spaccio di droga. Tutti fatti commessi tra Milano e Busto Arsizio tra il 2013 e il 2014.