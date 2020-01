In crociera con la moglie, ma era ricercato: finisce in carcere

Stava per imbarcarsi per una crociera internazionale sulla nave Costa Deliziosa, in partenza dal Porto di Venezia lo scorso 5 gennaio, ma il suo viaggio è stato interrotto. Gli agenti della polizia di frontiera lo hanno fermato per un controllo, scoprendo che era latitante. L'uomo, P.R., di nazionalità svizzera, in vacanza insieme alla moglie, è stato arrestato.

Su di lui pendeva un provvedimento di arresto ai fini estradizionali emesso dalla Repubblica Dominicana il 30 marzo 2015, perchè responsabile in quel paese del reato di truffa, con una pena da scontare di 2 anni e 6 mesi. Nello specifico, P.R. avrebbe truffato diverse persone a Santo Domingo, simulando l’esistenza di una falsa società ai fini di lucro.