Ricercato per aver rubato gioielli per 100mila euro: arrestato

La guardia di finanza ha arrestato un cittadino moldavo sul quale pendeva da anni un provvedimento di cattura internazionale. L’uomo era ricercato per furto di gioielli e oro per un valore complessivo di quasi 100mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' stato fermato e identificato durante un controllo. I militari, dopo aver consultato le banche dati internazionali per le verifiche di routine, sono venuti a conoscenza del provvedimento di rintraccio e conseguente rimpatrio in Moldavia. L’uomo, dopo essere stato accompagnato in caserma, è stato accompagnato in carcere a Venezia.