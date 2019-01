Serie di furti e rapine, ricercato si nascondeva in Germania: arrestato

Si nascondeva in Germania ed è stato intercettato e condotto in Italia grazie a un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura della Repubblica di Udine. Nel suo curriculum furti, rapine e violenze in serie, tra il 2003 e il 2010, nel territorio compreso tra le province di Udine, Vicenza e Venezia. Si tratta del 36enne cittadino romeno Adrian Ioan Ciuta, che dovrà ora scontare una pena di 6 anni, 11 mesi e 9 giorni di carcere. L'operazione è stata eseguita dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Udine, diretta dal vice questore aggiunto Massimiliano Ortolan, assieme a quelli della Polizia di frontiera di Roma Fiumicino.

La "carriera"

Ciuta ha messo in fila una lunga serie di precedenti a Nord Est. Nel 2003 rapinò un abitazione a Udine e sempre nello stesso anno derubò un uomo del suo cellulare in via Ausonia. Nel 2007 si rese responsabile di una serie di furti con scasso a danno di esercizi commerciali in città e provincia. Nel 2008 compì un furto aggravato in un'abitazione e sempre nello stesso anno si segnalò pure per guida in stato di ebbrezza. Nel 2009 mise in atto una rapina aggravata da violenza in provincia di Vicenza.