Scontro tra barche, riprese le ricerche del 53enne disperso

Sono riprese le ricerche del 53enne, Endri Febo, disperso dopo l'incidente nautico accaduto nella notte tra venerdì e sabato in zona Valle Sette Morti, tra Pellestrina e la terraferma.

L'incidente

Una delle barche, a causa dello scontro, è affondata. Tre persone sono riuscite a mettersi salvo, mentre i vigili del fuoco hanno ricominciato a cercare domenica mattina la quarta persona che manca all'appello. A prestare soccorso per primo un peschereccio, che ha recuperato tre degli occupanti delle barche. Del quarto, invece, si sono perse le tracce quasi subito. I tre messi in salvo sono stati accompagnati all'ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. I vigili del fuoco hanno recuperato sabato il barchino affondato nella zona del canale Spignon.