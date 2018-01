"Ho visto una donna scendere dalla bicicletta e lasciarsi cadere nel Naviglio del Brenta"

L'allarme è scattato poco prima delle 14 di venerdì, quando un passante ha allertato le forze dell'ordine segnalando di aver visto una signora scendere dalla bicicletta e lasciarsi cadere dal ponte del Vaso a Dolo. In pieno centro al paese della Riviera del Brenta. Subito sul posto si sono portati vigili del fuoco, carabinieri e sanitari del 118, ma alle 14.30 non era ancora stato trovato alcun elemento in grado di suffragare le parole del testimone, comunque ascoltato in maniera più approfondita dalle forze dell'ordine. In queste ore stanno operando più squadre dei pompieri, compresi i sommozzatori. L'elicottero del 115 ha sorvolato la zona fino alle chiuse, ma nonostante la visuale dall'alto non è stato individuato alcunché.

Allo stato nessun riscontro

Gli operatori non avrebbero trovato nemmeno la bicicletta da cui la signora sarebbe scesa prima di buttarsi. L'incertezza è destinata a durare finché non si capirà se effettivamente qualcuno si sia lasciato cadere nel Naviglio del Brenta. Per gestire la viabilità sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.