Si sono concluse le ricerche di Francesca: la donna si trovava ancora a Venezia

Si trovava ancora a Venezia e con ogni probabilità non ha mai nemmeno attraversato il ponte della Libertà. Si sono concluse le ricerche di Francesca, la 47enne che dal 10 aprile scorso aveva fatto perdere le sue tracce. Venerdì pomeriggio è stata individuata dai parenti e dai carabinieri ospitata da un'amica in centro storico. Verserebbe in buone condizioni.

A chiedere aiuto al popolo del web, giovedì, era stata la sorella della donna che, tramite un post, si era appellata ai veneziani affinché dessero una mano a trovare la sua congiunta. Venerdì la 47enne avrebbe ripreso i contatti con alcuni parenti, fino alla chiusura del cerchio delle ore successive.