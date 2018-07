Riprese le ricerche del 49enne scomparso: sommozzatori al lavoro anche domenica

Continuano senza sosta le ricerche dei vigili del fuoco di Gianfranco Bullo, il tassista 49enne del Lido di Venezia uscito in barca giovedì scorso e non ancora tornato a casa. A destare preoccupazione il ritrovamento della sua barca, una Coronet 21, spiaggiata in prossimità della diga di San Nicolò. Domenica mattina, a partire dalle 8, i sommozzatori di Venezia sono quindi tornati all'opera, ma dell'uomo ancora nessuna traccia. Sabato mattina anche l'elicottero dei pompieri "Drago 71" si è alzato in volo, sorvolando l'intera zona dall'alto, senza alcun tipo di riscontro.

Circostanze poco chiare

Della vicenda, oltre che i vigili del fuoco, se ne stanno occupando anche i carabinieri e la capitaneria di porto. A preoccupare la famiglia del 49enne sarebbe il comportamento inusuale dell'uomo, uscito di casa senza cellulari e l'abituale attrezzatura da pesca. Le ricerche, in base al protocollo persone scomparse, sono coordinate dalla Prefettura.