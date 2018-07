Elicottero in cielo e sommozzatori in acqua: continuano le ricerche di Gianfranco Bullo

Sono riprese sabato mattina le ricerche di Gianfranco Bullo, il tassista 49enne del Lido di Venezia uscito in barca giovedì scorso e non ancora tornato a casa. La sua imbarcazione, un Coronet 21, è stata trovata spiaggiata vicino alla diga di San Nicolò, ma di lui nessuna traccia. Ha lasciato a casa i cellulari e l'abituale attrezzatura da pesca, un comportamento inusuale. Per questo motivo i famigliari hanno subito lanciato l'allarme, chiedendo aiuto anche al popolo dei social.

Sommozzatori ed elicottero

Sul posto sabato mattina sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e "Drago 71", l'elicottero dei pompieri, che ha sorvolato l'area dall'alto. Alle 13 non c'erano ancora state novità: della vicenda si stanno occupando anche carabinieri e capitaneria di porto. Un dettaglio importante è che il Coronet nella tarda mattinata di giovedì lì non ci sarebbe stato: quindi è possibile che Bullo si sia spostato solo in un secondo momento nella zona di San Nicolò. Le ricerche, in base al protocollo persone scomparse, sono coordinate dalla Prefettura.