Proseguono le ricerche di Mattia: unità cinofile e 30 soccorritori all'opera

Proseguono le ricerche di Mattia Bon, escursionista 45enne di Spinea scomparso da ieri durante una gita in montagna a Sappada. Il telefono del veneziano non è più raggiungibile da mercoledì, quando i parenti, a partire dal pomeriggio, hanno cercato di mettersi in contatto con lui.

Escursionista disperso, 30 soccorritori all'opera

I tecnici del soccorso alpino di Sappada e Forni Avoltri, in collaborazione con la guardia di finanza - una trentina di persone in tutto - sono in perlustrazione con quattro unità cinofile. Quattro vigili del fuoco, intanto, nel corso della notte hanno trovato la firma dell'escursionista al Bivacco Damiana Del Gobbo, a quota 1850 metri. L'escursionista ha indicato il sentiero percorso in salita, il 322, annunciando di voler proseguire verso il passo dell'Arco e il passo Siera. Un cambiamento di programma rispetto alle iniziali intenzioni di recarsi al rifugio De Gasperi.

Area battuta palmo a palmo

L'ultima persona ad aver visto il 45enne è stato lo zio, poco prima di cominciare la propria escursione. Nella notte appena passata i soccorritori hanno perlustrato con le torce frontali tutto il sentiero Corbellini e la zona indicata dall'escursionista, sorvolata anche dall'elicottero nei punti più critici. Ora i soccorritori stanno battendo nuovamente palmo a palmo tutto il percorso e altre eventuali deviazioni, anche con calate in corda doppia laddove necessario.