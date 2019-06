Sparito nelle acque del Piave, ore di angoscia per Nicola Bertoli

Una quindicina tra vigili del fuoco, sommozzatori del nucleo per il soccorso fluviale (con l'utilizzo di due gommoni), carabinieri, agenti della polizia locale stanno proseguendo nella giornata di oggi, lunedì, nelle ricerche di Nicola Bertoli, il 24enne di Marghera che è disperso dalla mattinata di domenica. Il giovane è sparito nel nulla durante una nuotata nelle acque del Piave, nel territorio di Fagarè di San Biagio di Callalta (Treviso): in quel momento era in compagnia di un amico, che si è reso conto della sua assenza solo quando ha raggiunto la riva.

Scomparso nel Piave

Nicola Bertoli era giunto su una delle piccole spiagge di Fagarè, a monte del ponte ferroviario, con alcuni amici nel tardo pomeriggio di sabato, e insieme avevano trascorso una nottata di festa. L'indomani il dramma, durante una giornata che avrebbe dovuto essere di relax, prendendo il sole e rinfrescandosi in riva al Piave.