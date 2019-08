Continuano le ricerche del 72enne scomparso a Mira

Non è la prima volta che si allontana da casa, facendo perdere le proprie tracce. In passato era stato salvato da alcuni passanti, dopo essere finito nel Naviglio del Brenta in stato di alterazione alcolica. Per ora non hanno ancora dato esito le ricerche del 72enne di Dolo scomparso da ieri pomeriggio, quando la sua bicicletta è stata ritrovata abbandonata con alcuni indumenti sopra un muretto vicino alle sponde del fiume.

Ricerche riprese

Nella mattinata di oggi, venerdì 2 agosto, sono riprese le ricerche dello scomparso con i sommozzatori e una squadra dal distaccamento di Mira, dopo che fino a giovedì sera l'elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato l'intero territorio comunale alla ricerca dell'uomo. Anche i sommozzatori avevano battuto palmo a palmo il corso d'acqua, senza aver avuto alcun esito.

L'allarme

L'allarme per la scomparsa del 72enne era partita da un suo conoscente, che avrebbe riferito di averlo riaccompagnato a caso poco tempo prima, dopo essersi accorto che non versava in buone condizioni di salute. Nonostante ciò, l'uomo sarebbe salito in sella alla propria bici, poi ritrovata a pochi passi dal fiume.