Vuole piazzare i dipinti rubati ad un negoziante d'arte, ma la polizia lo scopre "in flagrante"

Si è rivolto ad un noto negoziante d'arte di Castello per proporgli una trentina di acqueforti raffiguranti Venezia, ma sulle sue tracce c'era la polizia che l'ha denunciato per ricettazione. Quei dipinti infatti erano rubati. E' accaduto domenica pomeriggio a Castello, quando C.S., 39enne italiano residente in Germania, ma di fatto senza fissa dimora, è stato perquisito mentre si trovava a poca distanza da un negozio specializzato in opere d'arte.

Artista derubato poco prima

L'uomo, già con precedenti specifici a proprio carico per furto aggravato, ricettazione, porto abusivo e detenzione d'armi da taglio, è stato segnalato alla magistratura. Ciò che più conta, però, è che la trentina (per l'esattezza 29) di acqueforti finite nel mirino sono tornate in possesso del legittimo proprietario, un artista che era stato derubato poche ore prima di una cinquantina di opere.