Malore, Ricky muore a soli tre anni

Un improvviso malore, la corsa all'ospedale, poi il suo cuore ha smesso di battere. Ricky aveva solamente tre anni. E' morto nei giorni scorsi all'ospedale di Padova, dove era stato ricoverato martedì 2 giugno.

Il piccolo, di origine cinese, viveva a Portogruaro insieme ai genitori, che gestiscono un'attività commerciale. Non appena si sono accorti che il loro bimbo non stava bene lo hanno portato al pronto soccorso. Le sue condizioni si sono aggravate, perciò si è deciso di trasferirlo nell'ospedale del capoluogo euganeo dove, però, i medici non hanno potuto fare niente per salvarlo.

Il funerale sarà celebrato martedì mattina a Gorgo al Monticano.