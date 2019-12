Anzianità contributiva intera per i lavoratori di Aprilia Scorzè

Ha diritto all'anzianità contributiva intera, il gruppo di addetti della Aprilia di Piaggio & C. spa di Scorzè, che ha fatto ricorso contro l'Inps ottenendo l'accoglimento da parte del giudice del Lavoro del tribunale di Venezia. Questo vale per tutti i periodi in cui hanno lavorato in regime di part-time verticale, detto ciclico, con conseguente condanna dell’Inps al corrispondente accredito contributivo.

La non discriminazione

Questa sentenza si colloca all’interno di un percorso giurisprudenziale che prende spunto da una normativa europea di non discriminazione, rispetto ai dipendenti full-time, per i lavoratori assunti con contratto subordinato di tipo part-time verticale. Anche per questi ultimi l’anzianità contributiva va calcolata in ragione della durata complessiva del rapporto di lavoro e non in base alla quantità di lavoro effettivamente svolto. Gli interessati potranno vedersi accreditati i periodi non lavorati in qualità di anzianità contributiva utile per la pensione anticipata. Il montante contributivo sull’anno rimane invariato. Tale sentenza è molto importante soprattutto per quel che riguarda il recupero contributivo dei periodi non lavorati per tutto il rapporto di lavoro, fin dall'inizio. Se confermata in eventuali gradi di giudizio, o in una modifica della legge esistente, la sentenza potrebbe avere una significativa ricaduta.