Decessi e ricoveri da coronavirus: i dati di questa sera

Due decessi all'ospedale di Dolo, 292 pazienti ricoverati, di cui 52 in terapia intensiva. Sono questi i numeri che riguardano la provincia di Venezia nell'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero, alle 17 di oggi, 6 aprile.

Ricoveri in provincia

Nello specifico, all'Angelo sono ricoverati 48 persone, 14 in terapia intensiva; 16 al Ss. Giovanni e Paolo di Venezia (6); 10 a Mirano (10); 101 a Dolo (11); 51 a Villa Salus a Mestre; 56 a Jesolo (11) e 10 alla casa di cura Rizzola di Portogruaro.

I contagiati

Per quanto riguarda la positività ai tamponi, in provincia ci sono attualmente 1248 contagiati, 21 in più di questa mattina: a fronte di 102 decessi e 158 pazienti negativizzati, da inizio epidemia sono 1508 le persone ad aver contratto il virus. Sono in tutto 4198 le persone in isolamento domiciliare.

Il dato regionale

Guardando alla regione Veneto, sono attualmente 10.025 i positivi al tampone: 2482 a Padova; 17 a Vo'; 1396 a Treviso; 2489 a Verona; 1437 a Vicenza; 518 a Belluno; 178 a Rovigo. Negli ospedali sono invece ricoverate 1577 persone in area non critica (-25) e 316 in terapia intensiva (-6). Sono in tutto 16 le persone morte rispetto all'ultimo bollettino di questa mattina.