Decessi e ricoveri da covid-19: il bollettino di questa sera

Due morti nelle ultime 24 ore negli ospedali veneziani per coronavirus: uno all'ospedale di Dolo, l'altro, riportato nell'ultimo bollettino di Azienda Zero alle 17 di oggi, al covid hospital di Jesolo. In provincia, intanto, tra dimessi e nuovi ricoveri rimane stabile il numero dei pazienti: sono 250 in tutto, dei quali 33 in terapia intensiva.

Ricoveri per ospedale

Nello specifico ci sono 38 ricoverati all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dei quali 10 in terapia intensiva; 16 al Ss. Giovanni e Paolo di Venezia (6); 7 a Mirano (5); 90 a Dolo (8); 1 a Chioggia; 45 a Villa Salus a Mestre; 1 a San Donà di Piave; 42 all'ospedale di Jesolo (4) e 10 alla casa di cura Rizzola di San Donà di Piave. Guardando al dato regionale, invece, sono in tutto 1403 le persone ricoverate in area non critica, 214 quelle in terapia intensiva (5 in meno rispetto al bollettino di questa mattina).