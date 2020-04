Tornano a casa i primi cittadini italiani bloccati in Africa

«Dopo nove giorni di trattative estenuanti, possiamo finalmente annunciare che tre cittadini italiani partiranno dal Burkina Faso lunedì prossimo. Ne mancano altri dieci, siamo al lavoro anche per loro». Paolo Borchia, europarlamentare della Lega e coordinatore di Lega nel Mondo, esprime soddisfazione per l'operazione andata a buon fine. Sue le trattative che la scorsa settimana hanno fatto rientrare a casa un pensionato veneziano da Santo Domingo, per motivi sanitari.

«Fondamentale avere chiuso rapidamente il negoziato per riportare in Italia Marco Magnani, residente a Rubano (Padova) e Vittorino Bertoni di Pegognaga (Mantova), cui si aggiungerà una terza connazionale». Partiranno da Ouadadougou lunedì 6 aprile con un volo Air France diretto a Parigi con scalo in Niger. I connazionali, successivamente, raggiungeranno Roma, con un volo Alitalia. L'operazione è stata condotta in stretta sinergia con l'ambasciatore Andrea Romussi. Un negoziato complesso, con diversi livelli coinvolti tra cui l'ambasciatrice italiana a Parigi, Teresa Castaldo e le missioni diplomatiche di Ue e Francia in Burkina Faso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«La situazione locale si sta deteriorando – spiega Borchia – con un sistema sanitario impreparato a gestire i contagi da Covid, mentre possibili disordini potrebbero essere causati dalla chiusura delle attività. Visto che mancano ancora dieci connazionali da rimpatriare e lo spazio aereo del Burkina Faso rimane chiuso, stiamo lavorando a una soluzione urgente per verificare la praticabilità di un secondo collegamento per Parigi o un volo militare operato dal comando operativo interforze».