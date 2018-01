Cittadini poco rispettosi: frigorifero, mobili e passeggino abbandonati in barcone Veritas

Incivili e poco rispettosi dell'ambiente. Sono alcuni cittadini di Burano, che da tempo continuano ad abbandonare ogni tipo di rifiuti in una vbarca di Veritas, utlizzato per il trasbordo e il trasporto dei rifiuti sull'isola, e ormeggiata poi a fine servizio davani al cimitero dell'isola.

Cassone pieno di rifiuti

Nella giornata di domenica, in particolare, qualcuno ha riempito un cassone della barca con pannelli di cartongesso e legno, un passeggino, un frigorifero, giocattoli e mobili vari. Queste abitudini, oltre a essere espressamente vietate dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia di rifiuti, possono compromettere la raccolta, perché spesso la chiatta è già piena prima di iniziare il servizio.

Telecamere per scovare i furbetti

"In questa e in altre zone di Burano - ricordano da Veritas - sono presenti alcune telecamere e, grazie a queste, sarà probabilmente possibile risalire agli autori di questo e di altri abbandoni di rifiuti". Gli ispettori ambientali sono comunque al lavoro per individuare i trasgressori. Le sanzioni partono da 167 euro.