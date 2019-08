Rifiuti ordinari nei cassonetti per ramaglie, gli ispettori cercano i trasgressori

Veritas denuncia, nel territorio di Chioggia, la presenza di rifiuti di ogni genere nei 48 cassonetti dedicati alla raccolta di frazione verde e ramaglie. «A meno di un mese dall’avvio del nuovo servizio - comunica l'azienda - i nuovi contenitori grigi sono ancora pieni di rifiuti di ogni tipo conferiti da cittadini ma anche da utenze commerciali. Questo provoca rallentamenti nel servizio, perché obbliga gli operatori a eliminare a mano tutto quello che non dovrebbe esserci, e un ovvio aumento dei costi. Inoltre questi comportamenti maleducati rappresentano un segno di scarsa attenzione e rispetto per l’ambiente».

Multe ai trasgressori

Per questo gli ispettori ambientali di Veritas stanno verificando il contenuto dei cassonetti con l'obiettivo di multare gli autori degli abbandoni illeciti.

È bene ricordare che questi contenitori non sono cassonetti e devono contenere esclusivamente sfalci, potature di piante e alberi, ramaglie e frazione verde, che devono essere conferiti sfusi (quindi senza sacchi), ma i rami non devono superare il metro di lunghezza e 5 centimetri di diametro. Nelle aree dove sono stati collocati i 48 nuovi contenitori non viene più effettuato il servizio gratuito a domicilio e su appuntamento di ritiro di questa tipologia di rifiuti, che invece rimarrà attivo per rami o tronchi di dimensioni superiori al metro di lunghezza e a 5 centimetri di diametro. Per prenotare, numero verde 800.811.333, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 17 (festivi esclusi).