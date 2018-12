Scarti da lavorazioni edili a Favaro Veneto, anche i Rangers sulle tracce dei colpevoli

Non finiscono le segnalazioni dei cittadini che informano sulla presenza di rifiuti, ma neppure di chi con occhio attento grazie anche ai corsi formativi ambientali tenuti dai relatori dei Rangers D’Italia nel Veneziano comunicano piste importanti da seguire.

L'intervento

L’intervento di una pattuglia nella mattina di domenica ha portato a scoprire a Favaro Veneto l'abbandono di rifiuti riconducibili ancora una volta a lavorazioni svolte nel campo edile. Scarti di cemento, cartongesso e piastrelle sappiamo che sono all’ordine del giorno, ma molte volte grazie a qualche attenzione in più riusciamo a scoprire qualche traccia che riesce a portarci da chi incurante delle leggi e dei regolamenti abbandona il rifiuto poi smaltito a spese della comunità.

I rifiuti

Grossi sacchi e scatoloni fanno ancora una volta capolino sulle strade della città malgrado a poca distanza, in Via Porto di Cavergnago, sia presente un Eco-centro predisposto per il ritiro gratuito dei rifiuti. Proprio poche sere fa presso la Municipalità di Favaro Veneto si è tenuto un importante incontro sulla raccolta differenziata e i sui relativi benefici economici. Purtroppo probabilmente il segnale mandato da chi di competenza non è servito a chi comunemente continua a rimanere sordo in entrambe le orecchie quando si parla di risparmiare sullo smaltimento dei rifiuti.

Rangers e Comune di Venezia

Grazie ad una convenzione in fase di rinnovo per il secondo anno consecutivo i Rangers D’Italia riescono in squadra con il Comune di Venezia a contrastare in qualche modo il fenomeno.