Rifiuti di ogni tipo nei cassonetti per le ramaglie: ispettori Veritas al lavoro

A Pellestrina continuano a essere conferiti rifiuti di ogni tipo nei cassonetti per la raccolta di ramaglie, sfalci e potature di piante. Inoltre, molti rifiuti, anche ingombranti, vengono abbandonati nelle vicinanze delle campane della raccolta differenziata o dei cassonetti del rifiuto secco. A denunciare la situazione, in nota ufficiale, è stata Veritas.

Ispettori Veritas al lavoro

«L’emergenza dei mesi scorsi, legata alla raccolta dei materiali danneggiati dall’alta marea, si è conclusa già da tempo e quindi non ci sono motivi per

giustificare questo tipo di comportamenti che saranno sanzionati degli ispettori di Veritas, - si legge in nota - i quali stanno già ispezionando l’intera area di Pellestrina».