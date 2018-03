Natalità, formazione, spese mediche: da Ebvf 800mila euro ai lavoratori del commercio

Un anno record per l'Ente bilaterale del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, costituito da Confesercenti e dalle sigle sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Coinvolti oltre 30mila lavoratori di circa 5mila imprese del turismo e del commercio che hanno accesso a rimborsi per una lunga lista di spese. I capitoli: famiglia, protesi e lenti, visite mediche, sicurezza, cultura e benessere, strumenti di lavoro, innovazione tecnologica, apprendistato e disabilità. Senza dimenticare la formazione, necessaria per stare al passo con i tempi ed essere competitivi. Il tutto molto celermente: Marco Palazzo, direttore di Ebvf, fa presente che negli ultimi 12 mesi il tempo trascorso tra la richiesta di contributo e l'erogazione della somma si è ridotto a una media di 8,2 giorni