L'annuncio di Trenitalia: "Cancellazioni per il maltempo, scattano i rimborsi dei biglietti"

Un buona notizia per quanti, nei giorni del grande freddo, hanno subito pesanti disagi in fatto di trasporti ferroviari. Con una nota giovedì sera Trenitalia ha annunciato che i viaggiatori potranno chiedere il rimborso dei biglietti regionali non utilizzati in seguito alla rimodulazione della circolazine ferroviaria in virtù del piano neve. In Veneto sono stati cancellati circa il 30% dei convogli nei giorni "clou" della perturbazione, ma forse la percentuale è anche più elevata.

Deadline l'11 marzo

Fatto sta che, entro l'11 marzo, i viaggiatori potranno chiedere il rimborso integrale di tutti i tagliandi regionali di corsa semplice non usati con origine o destinazione in stazioni anche del Veneto (oltre che di molte altre zone italiane). Per quanto riguarda la nostra regione possono essere chiesti i rimborsi per quanto riguarda le cancellazioni dal 1 al 3 marzo.

Le istruzioni da seguire

"I viaggiatori potranno presentare la richiesta entro domenica 11 marzo presso le biglietterie e le agenzie di viaggio che hanno emesso il biglietto, oppure scrivere alla Direzione regionale di riferimento allegando il biglietto originale (tagliando cartaceo o stampa del Pdf se si tratta di un biglietto elettronico). I contatti delle Direzioni regionali sono consultabili sul sito Trenitalia all'interno della sezione Trasporto regionale", conclude la nota.