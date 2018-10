Polizia locale di Venezia premiata a Rimini: «Miglior operazione»

La polizia locale di Venezia è stata premiata a Rimini giovedì dal presidente nazionale dell’Anci Antonio Decaro, per la sezione “Miglior operazione”. Il riconoscimento è stato consegnato al comandante generale Marco Agostini. L’indagine meritevole del premio è quella portata a termine nel gennaio del 2017 dal Reparto Sicurezza Urbana nell'area dei Quattro Cantoni alla Cipressina, dove, al termine di un inseguimento, all’interno di un'auto sono state trovate e sequestrate tre tavolette in sasso sottovuoto di eroina, per un peso complessivo di oltre 1 chilo e mezzo. L'uomo che era alla guida, un cittadino italiano di 35 anni residente nel pordenonese, venne poi arrestato.

L'operazione

A ritirare il riconoscimento i vigili che hanno portato a termine l’operazione: il comandante del Reparto Polizia Urbana, il commissario capo Gianni Franzoi, il commissario principale Gianfranco Zarantonello, il vice commissario Francesco Livieri e l’agente scelto Luca Zampirollo. Questa la motivazione del premio: “Per la diligenza, la professionalità e l’intuito investigativo dimostrati nell’articolata e complessa indagine che ha permesso il recupero di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti che stava per essere immesso nel circuito cittadino, oltre all’identificazione di un soggetto pregiudicato”.