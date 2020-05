Oggi sarà rimossa l'ovovia dal ponte della Costituzione

Oggi alle 12 sarà rimossa l'ovovia del ponte della Costituzione a Venezia. Si avvicina il momento clou del cantiere aperto lo scorso 14 maggio con un sopralluogo del sindaco Luigi Brugnaro. La struttura attorno alle 12.30 sarà caricata su un motopontone che alla mezzanote di venerdì si muoverà alla volta di Punta della Dogana.

Un'ordinanza firmata ieri autorizzerà lo stazionamento del motopontone, dalle 14 circa, in posizione parallela e accostata alla fondamenta del Canal Grande lato stazione ferroviaria, sotto l'arco del Ponte della Costituzione: dopo le prime lavorazioni il pontone si sposterà in posizione ortogonale alla fondamenta stessa, per poi, dalle 18 circa, essere trasferito sul versante di piazzale Roma, con sosta in posizione ortogonale alla sponda per 4 ore e comunque fino a fine lavori. Per l’intera durata dello stazionamento del motopontone sotto l’arco del ponte è vietata la circolazione nella mezzeria di Canal Grande dove sarà in stazionamento l’unità.

Durante le operazioni in fondamenta Santa Chiara sarà sospeso l'imbarcadero "G" di Actv, il più vicino al ponte della Costituzione: le corse saranno trasferite all'approdo "E" solo dopo l'approdo dell'ultima corsa della linea 4.1, prevista per le 18 circa. Solo allora il motopontone, di concerto con Actv, potrà raggiungere fondamenta Santa Chiara.