Rete elettrica, avviata la rimozione dei conduttori nel Vallone Moranzani

Terna avvia da marzo 2019 lo smantellamento di 24 tralicci nell’area lagunare. È prevista la demolizione dell’elettrodotto aereo Fusina 2 – Sacca Fisola per un totale di 6,5 chilometri e 24 sostegni elettrici, e la rimozione dei conduttori della linea Villabona – Fusina 2, nel Vallone Moranzani.

Marghera e crociere

La rimozione di uno dei tre fasci di tralicci segna una delle prime modifiche del paesaggio previsto dall’accordo Moranzani e consente anche di dare corso a impegni importanti per il rilancio di Porto Marghera e del settore crocieristico, tra cui lo spostamento a Malcontenta delle 200 mila tonnellate di sedimenti scavati dai canali portuali, liberando così aree disponibili ad ospitare nuove attività produttive. L'entrata in esercizio della linea di Sacca Serenella è quantomai fondamentale per il passaggio delle nuove navi commerciali.

Interventi

Giovedì si sono incontrati l'amministratore delegato di Terna Luigi Ferraris e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro per fare il punto sugli interventi che riguardano la rete elettrica cittadina. L’area di Venezia, infatti, è attualmente interessata da importanti attività di efficientamento delle infrastrutture elettriche. Terna ha avviato in questi giorni i lavori propedeutici alla demolizione di un tratto della linea Villabona – Fusina 2 nella parte interferente con il Vallone Moranzani. Una volta conclusa la rimozione dei conduttori elettrici sarà possibile avviare lo smantellamento di circa 2 chilometri di elettrodotti e 9 sostegni. L’intervento consentirà anche la demolizione di ulteriori 3,6 chilometri di linee per un totale di 15 tralicci che interessano l’abitato di Malcontenta e l’area del porto Venice Ro – Ro.

Demolizioni

Entro il mese marzo, è previsto l’avvio della demolizione dell’elettrodotto aereo Fusina 2 – Sacca Fisola per un totale di 6,5 chilometri e 24 sostegni elettrici eliminati, gran parte dei quali insiste attualmente nell’area lagunare. L’intervento in questione è possibile grazie all’entrata in esercizio delle linee in cavo 132 kV Sacca Serenella - Cavallino e Fusina 2 - Sacca Fisola fondamentali per garantire maggiore efficienza e sicurezza della rete elettrica della Laguna di Venezia.

Dichiarazioni

«Siamo molto soddisfatti - ha dichiarato Luigi Ferraris - di poter condividere con il sindaco i risultati del proficuo percorso di collaborazione avviato con il Comune di Venezia. Terna sta completando importanti interventi di demolizione che aumenteranno la sostenibilità della rete elettrica locale e che si inseriscono appieno nel percorso tracciato dall’Accordo di Programma firmato con la Regione del Veneto lo scorso gennaio». «Da anni ci eravamo posti questo obiettivo ed ora, dopo averne ribadita l'importanza anche all'interno del Piano strategico metropolitano, sono molto contento di vedere avviati interventi di straordinaria importanza per la Città di Venezia e il suo territorio. Punti fondamentali del nostro programma amministrativo che delineano l’azione strategica di ammodernamento e sviluppo che abbiamo per la Città», ha commentato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.