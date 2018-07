Super rinforzi per la stagione estiva: 200 carabinieri in più, di cui 120 sulle spiagge

Anche per l’estate 2018 l’Arma dei carabinieri ha messo a disposizione della prefettura di Venezia personale e mezzi di rinforzo sia sul litorale che nell'entroterra, in particolar modo nelle zone di Mestre, del Miranese e della Riviera del Brenta. Sono 170 i militari (tra cui 18 donne) che, dal 2 luglio al 26 agosto, sono destinati alla nostra provincia, tra i quali carabinieri neopromossi, provenienti da Roma e Torino, e allievi della scuola marescialli di Firenze che già rivestono il grado di carabiniere. A loro sono attribuite mansioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. A questi si sommano i 30 militari della legione carabinieri “Veneto” di Padova.

Spiagge sicure

La maggior parte del personale, circa 120 unità, sarà impiegato a Jesolo, Bibione, Caorle, Eraclea, Cavallino Treporti, Chioggia, Pellestrina, Murano, Burano, nonché a Venezia centro storico e al Lido. Una scelta dettata dalla necessità di prevenire e contrastare i reati che aumentano nei mesi estivi: spaccio, borseggi, furti in spiaggia o su veicoli in sosta, commercio abusivo di merci contraffatte, oltre al controllo della circolazione. Il personale inviato sul litorale, inoltre, è stato selezionato anche sulla base delle conoscenze linguistiche, vista l’elevata presenza di stranieri.

Tecnologie avanzate

Tutti i Comandi sono stati dotati del sistema O.D.I.N.O. (Operational Device for Information, Networking and Observation), un apparato tablet con apposito software che consente di accedere alle banche dati in tempo reale per svolgere accertamenti sulle persone e mezzi controllati, ma anche di geolocalizzare i servizi in atto, inviare segnali di allarme e filmare/fotografare ciò che avviene inviando le immagini e l’audio alle centrali operative. A fine agosto i rinforzi provenienti dalla legione Veneto saranno dirottati al Lido di Venezia, dove si occuperanno della sicurezza della Mostra del Cinema.