Felice Maniero rinviato a giudizio

Il gip del tribunale di Brescia Alessandra Sabatucci ha rinviato a giudizio Felice Maniero, l'ex boss della Mala del Brenta in carcere da ottobre scorso con l'accusa di maltrattamenti fisici e psicologici sulla compagna. Il legale di "faccia d'angelo", che non era presente in aula, ha scelto il dibattimento, che inizierà il prossimo 14 febbraio. Lo riporta l'Ansa.

Scarcerazione negata

Dal giorno dell'arresto ad oggi, per quattro volte, è stata negata la scarcerazione a Maniero (due dal gip e altrettante dal Riesame) che abitava da tempo a Brescia con una nuova identità. «Abbiamo preferito il dibattimento per evitare di elemosinare sconti di pena perché siamo convinti che la sede dibattimentale sia quella preposta per verificare le accuse», ha commentato l'avvocato Luca Broli.