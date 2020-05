Tra le difficoltà, riparte oggi la stagione balneare di Eraclea Mare

Eraclea Mare è pronta ad accogliere i suoi turisti, puntando sulle eccellenze naturali. Già da oggi chi verrà in vacanza nella cittadina del litorale trovare gli esercizi commerciali avviati, e servizi in spiaggia attrezzati. Saranno inizialmente 500 gli ombrelloni e 1000 le sdraio a disposizione, prenotabili online su visiteraclea.it o eracleabeach.org . Intanto, nei prossimi giorni sarà allestita anche la parte di spiaggia verso Caorle, mentre le zone libere sono come sempre a fruizione gratuita, ma nel rispetto di tutte le necessarie norme di distanziamento sociale. Tuttavia, ha spiegato il presidente di Unionmare Veneto Alessandro Berton: «Stiamo elaborando un progetto simile a quello di Jesolo. Quindi posti contrassegnati e prenotazioni online».

Metà degli alberghi operativi

Per quanto riguarda il comparto alberghiero, metà dei dodici hotel è a disposizione degli ospiti. «Abbiamo molti clienti che vogliono venire, per cui le sensazioni sono buone - ha spiegato Alessandro Bassetto, delegato Ascom per quanto riguarda il comparto ricettivo - Stiamo ripartendo con fiducia, anche perché c’è un risveglio della vacanza in mezzo alla natura ed Eraclea, da questo punto di vista, può dare il meglio e accontentare le richieste di ogni ospite».

«Siamo ormai operativi - ha detto Giovanni Pietro Pasqual, delegato Ascom per i pubblici esercizi - Bisogna avere un po’ di pazienza, organizzarsi adeguatamente, ma alla fine partiamo, orgogliosi di farlo. Il turista che arriva troverà, comunque, una località che è aperta, si è bene organizzata ed è già pronta ad offrire i primi servizi». Gli ha fatto eco Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio San Donà-Jesolo - «È un momento particolare per il turismo, - ha commentato - ma i nostri imprenditori stanno rispondendo con la consueta professionalità e passione. E, nel pieno rispetto di tutte le normative, sapranno risollevarsi».