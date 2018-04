Spiagge, la Regione: "Gli investimenti li fa il Veneto e gli introiti li incassa lo Stato"

Ricomincia la stagione estiva a Jesolo, e sono già in corso gli interventi di ripascimento sul litorale, per i quali la Regione ha impegnato 770 mila euro: "Serviranno al dragaggio della foce del Sile con la rifioritura di quattro pennelli in roccia". Lo ha sottolineato l’assessore regionale all’Ambiente e alla Difesa del Suolo, Gianpaolo Bottacin, effettuando venerdì un sopralluogo ai cantieri, in cui sono in corso i lavori di sistemazione.

33 mila metri cubi di sabbia

Nel corso del sopralluogo si è potuto verificare sul campo che uno dei pennelli in roccia a difesa della spiaggia è già stato terminato, e un altro è in fase di ultimazione. Un terzo pennello sarà completato entro il 15 maggio e per l’ultimo dei quattro i lavori saranno completati entro l'inizio dell'estate, se le condizioni meteo lo consentiranno, altrimenti saranno conclusi a settembre. In totale vengono movimentati 33 mila metri cubi di sabbia, per garantire la fruibilità turistica. Insieme ai tecnici della Regione hanno partecipato alla visita anche il vicepresidente della giunta veneta, Gianluca Forcolin, i consiglieri regionali, Francesco Calzavara, Gabriele Michieletto, Alberto Semenzato e operatori turistici locali.

Canone di concessione



“La Regione continua a investire – ha detto Bottacin – perché si tratta di opere infrastrutturali che sono fondamentali per le nostre località balneari e la loro economia. Quello che non torna è la distribuzione dei canoni di concessione. E’ infatti contro ogni logica che, mentre gli interventi di ripascimento sono posti a carico della Regione, questi canoni siano invece introitati dallo Stato. Così facendo siamo costretti a togliere risorse regionali da altri tipi di intervento”.