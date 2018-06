Scomparso di Quarto, riprese le ricerche dei sommozzatori alle prime luci di sabato

Sono proseguite fino alla mezzanotte di venerdì e poi riprese con le prime luci dell'alba, alle 5.30 di sabato, le ricerche dell'85enne di Quarto d'Altino scomparso da giovedì sera, dopo che si sarebbe allontanato dalla propria abitazione senza lasciare tracce. Il protocollo ricerca persone scomparse era scattato venerdì mattina, quando sono state avviate le ricerche da parte dei vigili del fuoco con con l'unità di comando mobile e i sommozzatori del 115 provenienti da Vicenza.

Riprese le ricerche

Anche nella mattinata di sabato, quindi, sono riprese le operazioni dei sommozzatori, coordinati dalla prefettura di Venezia. Non ci sono al momento novità di rilievo, in virtù dei pochi elementi attualmente in mano alle forze dell'ordine. In età avanzata, l'uomo non avrebbe con sé il cellulare, utile in queste circostanze per analizzare le celle agganciate. L'anziano a quanto si è appreso vivrebbe da solo, aiutato da una badante.