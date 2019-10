Scomparsa da sabato, riprese le ricerche della 63enne di Campolongo

Sono riprese questa mattina le ricerche di Valentina Trolese, 63enne di Campolongo Maggiore che da sabato ha fatto perdere le proprie tracce. I vigili del fuoco, supportati dai sommozzatori, stanno battendo il Brenta palmo a palmo, continuando il lavoro cominciato ieri, quando anche l'elicottero si era alzato per sorvolare l'area della Riviera. A supportare l'operato del 115 anche i carabinieri di zona.

Le ricerche della signora scomparsa

La richiesta di soccorso era partita nella giornata di ieri dai figli della donna, dopo il ritrovamento di alcuni effetti personali appartenenti con ogni probabilità alla madre, in prossimità dell'argine destro del Brenta, in località Bojon. Per tutta la giornata di domenica i vigili del fuoco hanno operato sul posto con la squadra di Mira, supportata dal nucleo sommozzatori di Vicenza e dall’elicottero Drago 81 del reparto volo di Venezia, che ha sorvolato il fiume fino alla foce.