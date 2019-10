Ripristino delle dune agli Alberoni sotto il controllo delle forze dell'ordine

Si rialza in piedi l'area naturalistica delle dune agli Alberoni del Lido, dopo la devastazione causata dalla realizzazione di una pista da ciclocross abusiva, che ha portato a novembre scorso al sequestro della zona. Il nucleo investigativo di polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Venezia, con la collaborazione dei carabinieri della Forestale di Mestre e del comando stazione dell’Arma territoriale del Lido, è impegnato a vigilare sul ripristino dell’area per i prossimi due anni.

La tutela speciale

La pista aveva interessato una zona, di dimensioni rilevanti, di rilevanza paesaggistica e di notevole interesse ecologico e naturalistico, riconosciuta quale sito di importanza comunitaria (SIC) e zona di protezione speciale (ZPS), ai sensi delladirettiva Habitat e della direttiva Uccelli. Gravissimi i danni alla preesistente vegetazione e agli habitat tutelati, anche con una compromissione della nidificazione e riproduzione di specie di avifauna protetta.

Interventi e monitoraggio

Nei lavori, disposti da Giorgio Gava, pm titolare dell’indagine per deturpamento di bellezze naturali e occupazione di demanio marittimo, è impegnata la Regione Veneto che ha finanziato un progetto attuato dal personale di Veneto Agricoltura. Sono stati tolti tutti i materiali estranei utilizzati per la realizzazione della pista. Il terreno è stato sistemato in modo da riportare il suolo al suo profilo originario con piccole dune, con approfondimento di aree a praterie umide mediterranee, trapiantando zolle di muschio e licheni tipici e messa a dimora di piantine erbacee ed arbustive. Il progetto prevede, per il primo anno, interventi di manutenzione (come lo sfalcio e l’eliminazione delle specie alloctone), e il monitoraggio che andrà avanti per i due anni successivi all’intervento.