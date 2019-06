Pista di pattinaggio, campo da basket e panchine: a nuovo l'area verde di Sant'Elena

L'area verde di Sant'Elena d'ora in poi potrà essere goduta dai veneziani in maniera ancora più piena e sicura grazie ai lavori di manutenzione disposti dall'amministrazione comunale e resi possibili grazie ai fondi del programma Pon Metro. Alla conclusione dei lavori, questo pomeriggio, era presente anche il sindaco Luigi Brugnaro.

L'intervento

L'intervento ai Giardini di Sant'Elena ha riguardato in particolare la pulizia dei cigli della viabilità interna e il riempimento di buche o eventuali avvallamenti, il ripristino della pista di pattinaggio, la sistemazione di una settantina di panchine tra ridipintura e sostituzione delle stecche danneggiate;,la levigatura del campo da basket, con riverniciatura e sostituzione dei canestri, la ripulitura e sistemazione dei giochi e il rifacimento della copertura del grande gazebo. Il costo totale dell'intervento è stato di 95mila euro.

«A disposizione dei cittadini»

Il primo cittadino ha controllato di persona la bontà degli interventi posti in essere dal Servizio tutela del suolo e del verde pubblico del Comune. «Sono piccole azioni - ha dichiarato Brugnaro - abbiamo rifatto le linee del campo da basket e messo le retine, abbiamo sistemato il 70 per cento delle panchine e a breve metteremo mano anche alle altre, abbiamo manutentato il verde, ma l'elenco potrebbe continuare a lungo. Abbiamo sistemato i gatoli e l'illuminazione per esempio. Sembrano banalità, ma per chi vive a Sant'Elena sono cose importanti, perché noi come amministrazione siamo a disposizione dei cittadini e delle loro esigenze».

Cento nuovi agenti di polizia locale

«Alcuni di loro ci hanno chiesto di posizionare delle passerelle agevolate sul ponte che collega Sant'Elena ai Giardini della Biennale - ha aggiunto quindi il sindaco - e altri ci hanno espresso la necessità di un supermercato. Noi cerchiamo di ascoltare tutti. Mi è stata chiesta anche una pattuglia della polizia locale qui durante i pomeriggi - ha concluso - Proprio per questo, attraverso un nuovo bando, assumeremo cento nuovi agenti. Per tenere ancora più sotto controllo il territorio e tutelare i cittadini».