Jesolo si rifà il look: piazza Kennedy sarà riqualificata, via Dante diventerà "digitale"

Dal 2020 cominceranno gli interventi di riqualificazione di piazza Kennedy e di sostegno ad altre iniziative in città. Lo comunica l'amministrazione comunale di Jesolo, ammessa nella graduatoria della regione veneto per accere ai finanziamenti a sostegno dei progetti del distretto del commercio. Jesolo rientra così tra i 57 comuni veneti ai quali saranno erogati contributi a sostegno delle iniziative messe in campo dagli enti locali per promuovere i distretti. La località balneare potrà accedere ad un finanziamento di 250mila euro che contribuirà a sviluppare le diverse iniziative messe in campo dall’amministrazione.

Gli interventi in città

La prima e più importante sarà la sistemazione di piazza Kennedy, nel centro storico di Jesolo, che ospita il mercato settimanale. Ad essere interessata dai lavori, per un importo di 140mila euro sarà la parte della piazza compresa tra le vie Toscanini e Donizzetti e vedrà la realizzazione della rete di sottoservizi per la raccolta delle acque piovane e la correzione delle pendenze per facilitarne il deflusso e l’asfaltatura della piazza. In previsione poi dei futuri lavori di riqualificazione complessiva dell’area, saranno anche rimosse una parte delle alberature presenti. Le risorse previste per Jesolo sosterranno anche il progetto del brand di via Dante "A way to tell", avviato dall’associazione della zona per promuovere le attività e la digitalizzazione della zona. L’iniziativa prevede nelle sue prossime fasi l’installazione di nuovi elementi di arredo urbano tra cui portali, strisce Led e sedute ed altri elementi decorativi sulle vetrine delle attività.

Promozione del commercio

«Siamo soddisfatti del risultato raggiunto che vede la Regione del Veneto riconoscere l’impegno di questa amministrazione per promuovere il commercio e le imprese che gravitano su questo settore a Jesolo. - hanno commentato gli assessori al Commercio e Attività Produttive, Alessandro Perazzolo e ai Lavori Pubblici, Roberto Rugolotto - Le risorse già stanziate nel frattempo dal Comune e che saranno poi ristorate l’anno prossimo con i finanziamenti regionali permetteranno di realizzare una importante sistemazione della piazza del mercato cittadino, che da tempo necessitava di un adeguamento. Questa prima attività è propedeutica alla futura riqualificazione della piazza stessa che la renderà non solo più bella ma anche più fruibile dai cittadini».