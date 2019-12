Rischio idraulico sul Piave, casse di espansione contro le esondazioni

Casse di espansione, da realizzare a Crocetta del Montello, in provincia di Treviso, per mitigare il rischio di esondazione del fiume Piave, che riguarda tutte le popolazioni dei territori interessati dall'asta del corso d'acqua. Lo ha deciso lunedì, in Prefettura a Venezia, una riunione congiunta dei Prefetti, di Venezia e Treviso, l'autorità di Bacino del distretto Alpi orientali, i consorzi di Bonifica, i sindaci dei Comuni, l'assessorato regionale all'Ambiente, la Città Metropolitana di Venezia, per valutare la situazione di rischio idraulico. L'opera considerata, approvata dal Consiglio dei ministri il 13 novembre 2010, prevede la realizzazione di casse di espansione nel Comune di Crocetta del Montello, che può contribuire, in modo importante, a mitigare il problema, insieme ad altri interventi che dovranno essere posti in essere nei territori interessati.

Tempi stretti

Alla fine della riunione, Stato, Regione, Comuni e autorità tecniche si sono trovati d'accordo sul fatto che la situazione va affrontata in tempi stretti, e che occorre far fronte comune per realizzare l'opera a partire da quella progettuale, nella massima trasparenza. A tal fine verrà costituita una cabina di regia composta dalle amministrazioni interessate. Si è concordata la data del 19 febbraio per il prossimo incontro alla Prefettura di Treviso, anche per dare tempo al Comune di Crocetta del Montello di presentare proposte alternative di mitigazione del rischio idraulico.