Rissa a colpi di bottiglie, verso una nuova chiusura del locale

Nuova rissa a colpi di bottiglie tra avventori ubriachi al bar Al Cavalcavia di via Roma a Spinea, sabato sera. È successo verso le 22 e sul posto sono intervenuti i carabinieri, oltre all'ambulanza, per soccorrere almeno un ferito, che non sarebbe in gravi condizioni. Alcune testimonianze parlano di sangue all'interno dell'esercizio, che questa mattina non ha aperto al pubblico.

Si tratta dello stesso locale che aveva riaperto i battenti solo pochi giorni fa, dopo aver tenuto la saracinesca abbassata una settimana, dal 18 dicembre, per ordine del questore di Venezia Maurizio Masciopinto. I carabinieri, in più occasioni, avevano accertato «la presenza di pregiudicati dediti al consumo smodato di bevande alcoliche, che adoperavano il bar come punto di aggregazione». Vari altri gli interventi delle forze dell'ordine per segnalazioni di liti all'interno dell'esercizio, gestito da cittadini di nazionalità cinese. Il bar verrà segnalato immediatamente per una nuova chiusura.