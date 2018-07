Trambusto a Jesolo: esagitato viene buttato fuori dal locale, se la prende con i passanti | VD

Intervento delle forze dell'ordine in piazza Mazzini nella notte tra sabato e domenica. Il protagonista della vicenda è stato indagato per oltraggio a pubblico ufficiale (l'intervento è stato documentato in diretta da Occhio Jesolano)