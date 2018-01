Maxi rissa in strada con bastoni e spranghe a Marghera: 4 contusi e 9 persone denunciate

Di quello che stava accadendo se ne sono accorti in molti tra i residenti di via della Rinascita a Marghera mercoledì sera. Le urla e le minacce si sono udite anche a una certa distanza, perché a un certo punto, quando erano circa le 20.30, la lite verbale scoppiata all'interno di un negozio di alimentari si è trasformata in una maxi rissa in strada, con tanto di bastoni e spranghe. Tutti i coinvolti sarebbero di nazionalità bengalese, o almeno sono bengalesi coloro che i carabinieri sono riusciti a bloccare e a identificare. Si tratta di giovani sui trent'anni o poco meno che, per cause ancora al vaglio dei militari dell'Arma, hanno iniziato a darsele di santa ragione dopo essersi minacciarsi vicendevolmente.

Nove denunciati per rissa

I 9 identificati sono stati tutti denunciati per rissa, mentre sono in corso indagini per identificare anche gli altri partecipanti alla zuffa (unun quindicina) che sono riusciti ad allontanarsi prima dell'intervento delle forze dell'ordine. Hanno capito che si era superato il limite e che di lì a poco qualcuno avrebbe segnalato ciò che stava accadendo al 112. Così è stato. I militari hanno sequestrato le armi improprie utilizzate e hanno portato i coinvolti in caserma.

Quattro contusi

Sul posto anche almeno un'ambulanza del 118: lo staff medico ha curato 4 contusi, dopodiché alcuni di loro sono stati trasportati anche al pronto soccorso dell'Angelo, alle prese comunque con traumi lievi. Secondo le testimonianze sarebbero stati una quindicina i facinorosi, tutti della stessa nazionalità. A un certo punto dalle scintille iniziali sono arrivati i "rinforzi" con i bastoni e le spranghe (tutti arnesi non trovati sul posto) e la rissa è degenerata. Non è ancora chiaro quale fosse stata la causa alla base delle violenze: è possibile possa essersi trattato di screzi tra famiglie, così come è impossibile escludere allo stato che dietro possa esserci stato qualche giro illegale. I carabinieri da questo punto di vista stanno trovando poca collaborazione tra i coinvolti.