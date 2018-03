Sorpassa e rischia di investire una donna: la lite stradale finisce a pugni a piazzale Roma

"Una scena che mi ha molto rattristato, anche perché la compagna dell'uomo ha cercato di dividere i contendenti. E' stata spintonata anche lei". Lo screzio tra automobilisti nelle prime ore di giovedì è sfociato in rissa a piazzale Roma e ad essere coinvolta, nel giorno dell'8 marzo, è stata anche una donna che stava semplicemente cercando di fare da paciere. E' accaduto davanti a diversi testimoni poco dopo le 6, più o meno all'altezza della rotonda d'ingresso al terminal automobilistico di Venezia: "Ho assistito a tutta la scena - racconta una donna che si trovava a poca distanza per motivi professionali - un automobilista è stato preso a pugni da altre due persone, che poi si sono allontanate".

Sorpasso pericoloso

La "scintilla" pare un sorpasso pericoloso: "A un certo punto un'auto azzurra, modello vecchio, mi è sembrata una Peugeot, si è fermata allo stop e il conducente ha fatto scendere una donna - continua la testimone - Con ogni probabilità la coppia proveniva da Mestre. A quel punto una Bmw ha cercato di sorpassare l'altro veicolo ma ha rischiato di investire la passeggera". Secondo il racconto è da quel momento che sarebbero scattate clacsonate e insulti, tanto che la Bmw avrebbe percorso tutta la rotonda di ingresso di piazzale Roma per intraprendere la rampa in direzione terraferma: "Si è fermata non distante dalla sede Actv, proprio in corrispondenza dell'altro automobilista - sottolinea la donna - sono scesi in due e hanno iniziato a spintonare e prendere a pugni l'altro conducente. La donna ha cercato di dividere i litiganti, ma non ha potuto nulla".

"Intervento dei militari"

La scena ha causato alcuni disagi al traffico, visto che i due veicoli, appaiati, occupavano gran parte della carreggiata: "Sono intervenuti i militari della vigilanza di piazzale Roma - conclude la testimone, che ha cercato di intervenire per calmare gli animi senza successo - ma ormai tutto era finito e la coppia di aggressori si era già allontanata verso il ponte della Libertà. E' stata una scena che mi ha rattristato molto".

Episodio simile a Mirano

Non il primo litigio per motivi stradali sfociato nella violenza negli ultimi giorni: sabato sera, più o meno verso le 20, un'altra automobilista ha segnalato una vicenda simile nel territorio di Mirano: "E' successo vicino alla rotonda del Teatro - racconta la 33enne, residente a Mira - due automobilisti sono scesi all'improvviso fermando i veicoli in corsia e hanno iniziato a litigare. Tra minacce, spintoni e pure pugni. Uno era vestito da stradino, di mezza età, l'altro sembrava più giovane. Per alcuni minuti il traffico si è bloccato per colpa loro".