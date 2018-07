Scatta il diverbio per una precedenza non data: la lite finisce a pugni a Scorzè

Gli animi si sono scaldati subito, per una precedenza non data. Questo sarebbe il motivo per cui due automobilisti giovedì sera, poco prima delle 20, sono venuti alle mani a Scorzè, attirando l'attenzione di diversi passanti. L'episodio violento si è verificato all'improvviso in via Kennedy, in corrispondenza di un parcheggio.

Dalle parole alle mani

E' lì che gli itinerari dei due protagonisti della vicenda si sono intersecati: dapprima sono scattate le classiche parole grosse, dopodiché si è arrivati a metodi ben più spicci. Uno dei due litiganti ha avuto la peggio, raggiunto in faccia da un diretto che l'ha fatto sanguinare dalla bocca. A quel punto sono stati allertati i carabinieri, anche perché non si sapeva come la zuffa sarebbe potuta andare a finire: i militari dell'Arma hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza e hanno identificato i presenti.

Reato a querela di parte

I sanitari del 118, una volta sul posto, si sono presi cura dell'infortunato, evitando che il quadro potesse peggiorare. Il malcapitato è stato dimesso dal pronto soccorso con una prognosi inferiore ai 20 giorni, per cui spetterà a lui decidere se presentare denuncia nei confronti del suo interlocutore o evitare un secondo round, stavolta in un'aula di Tribunale.